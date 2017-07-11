INCIDENTE SULLA RAGUSA-CATANIA, MUORE CENTAURO RAGUSANO E BAMBINO DI 6 ANNI

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio verso le ore 16 lungo la statale Ragusa-Catania alle porte di Vizzini Due i morti accertati.A scontrarsi sono stati un Doblò in cui c'era il bambino con...

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio verso le ore 16 lungo la statale Ragusa-Catania alle porte di Vizzini Due i morti accertati.

A scontrarsi sono stati un Doblò in cui c'era il bambino con la sua famiglia in vacanza in Sicilia e una moto guidata dal ragazzo. Il piccolo è morto sul colpo, mentre Il giovane è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, ma non c'è stato nulla da fare neanche per lui

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l'elisoccorso.

L`Anas comunica che sulla strada statale 194 `Ragusana` un tratto è provvisoriamente chiuso dal km 34 al km 39, tra il confine delle province di Siracusa e di Catania e Vizzini, in entrambe le direzioni,

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

FONTE