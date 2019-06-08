95047

INCIDENTE SULLA SA-RC: TIR DI AZIENDA PATERNESE, TAMPONA, SI INCASTRA IN GALLERIA E PERDE ENORME CARICO DI ANGURIE - FOTO

Incidente stradale questa mattina sull'autostrada A2 in galleria Barritteri, nel territorio di Seminara.Coinvolto un autoarticolato, di un azienda Paternese, che trasportava prodotti ortofrutticoli.L'...

08 giugno 2019 19:22
Cronaca
Incidente stradale questa mattina sull'autostrada A2 in galleria Barritteri, nel territorio di Seminara.

Coinvolto un autoarticolato, di un azienda Paternese, che trasportava prodotti ortofrutticoli.

L'incidente è avvenuto in piena curva, in discesa e dentro la galleria.

Ferito, in modo non grave, il solo conducente del mezzo pesante che è stato soccorso.

Grazie alla prontezza di un poliziotto si è evitato il peggio, l’incidente è infatti avvenuto in piena curva, in discesa e dentro la galleria.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia dei commissariati di Palmi e Gioia Tauro.

Sul posto anche i sanitari, l’Anas e una squadra dei Vigili del fuoco di Palmi per mettere in sicurezza il mezzo.

