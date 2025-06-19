INCIDENTE SULLA SP 4/II TRA BELPASSO E SANTA MARIA DI LICODIA: AUTO SI RIBALTA, DONNA FERITA

Un incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 19 giugno 2025, poco dopo le ore 13 sulla Strada Provinciale 4/II, l’arteria che collega i comuni di Belpasso e Santa Maria di Licodia.Per cause anc...

Un incidente stradale si è verificato oggi, giovedì 19 giugno 2025, poco dopo le ore 13 sulla Strada Provinciale 4/II, l’arteria che collega i comuni di Belpasso e Santa Maria di Licodia.

Per cause ancora in corso di accertamento — tra cui si ipotizza l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia — una Fiat Punto si è ribaltata autonomamente in prossimità di una curva, finendo capovolta sulla carreggiata.

A bordo del veicolo si trovava una donna, unica occupante dell’auto, che ha riportato diversi traumi a un arto superiore. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla conducente, successivamente trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò in codice giallo.

I Vigili del Fuoco, giunti anch’essi sul luogo del sinistro, hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato, mentre le forze dell’ordine hanno regolato il traffico, che sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente.

Le autorità stanno ora conducendo gli accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.