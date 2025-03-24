INCIDENTE SULLA SP12 II TRA MISTERBIANCO E MOTTA SANT'ANASTASIA

Motta Sant'Anastasia, 24 marzo 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP12 II, la strada che collega Misterbianco con Motta Sant’Anastasia, in territorio di quest'ulti...

Motta Sant'Anastasia, 24 marzo 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP12 II, la strada che collega Misterbianco con Motta Sant’Anastasia, in territorio di quest'ultimo comune.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti ad essere coinvolta una minicar

Secondo le prime ipotesi, il manto stradale bagnato potrebbe aver contribuito all’impatto tra i due mezzi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli e prestare assistenza agli occupanti.

Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, non si registrano feriti gravi tra le persone coinvolte nell’incidente.

Per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica del sinistro è intervenuta la polizia municipale.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nel tratto interessato, con disagi per gli automobilisti in transito.