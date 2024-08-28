INCIDENTE SULLA SP15 TRA BELPASSO E PATERNO': DUE FERITI IN UNO SCONTRO TRA AUTO

Nella giornata di oggi, 28 agosto 2024, si è verificato un ennesimo incidente sulla SP15, importante arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò. Il sinistro è avvenuto precisamente in via Bala...

Nella giornata di oggi, 28 agosto 2024, si è verificato un ennesimo incidente sulla SP15, importante arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò. Il sinistro è avvenuto precisamente in via Balatelle, coinvolgendo due autovetture: una Smart e una Toyota Yaris.

Le cause dell'incidente sono attualmente sotto esame da parte delle autorità.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Il bilancio è di due feriti: una donna, occupante della Smart, e il conducente della Yaris.

Quest'ultimo ha riportato ferite più serie ed è stato trasferito in ospedale per ulteriori cure e accertamenti. Al momento, la prognosi dell'uomo rimane sconosciuta.

L'incidente ha causato rallentamenti nel tratto di strada interessato.

Grazie a Simona per la segnalazione.

Notizia in aggiornamento.