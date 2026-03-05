🔴🔴 Incidente sulla SP14 tra Belpasso e Piano Tavola: strada chiusa al traffico, soccorsi sul posto
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, lungo la strada provinciale SP14, la principale arteria che collega il centro abitato di Belpasso alla frazione di Piano Tavola.
Il conducente di un’auto , per cause al momento non note ha perso il controllo del mezzo finendo col ribaltarsi su un fianco rimanendo ferito.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare il malcapitato in ospedale a Catania.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate
A causa dell’incidente, la SP14 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.
Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, con deviazioni e rallentamenti nella zona.
Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.