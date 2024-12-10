INCIDENTE SULLA SP4/II LICODIA-BELPASSO, SCONTRO TRA DUE AUTO
Un incidente stradale si è verificato oggi, 10 dicembre 2024, intorno alle ore 13, sulla Strada Provinciale 4/II, nel territorio di Belpasso, nei pressi dell’incrocio con la Strada Provinciale 57.
Per cause ancora in fase di accertamento, l’incidente ha coinvolto due veicoli: una Ford EcoSport e una Ford Focus.
Fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone coinvolte nel sinistro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona, con inevitabili disagi per gli automobilisti.
Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’evento e accertare eventuali responsabilità.
La situazione è ora sotto controllo, ma si invita chi transita nella zona a prestare attenzione e a rispettare le indicazioni fornite dal personale intervenuto.