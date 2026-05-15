Incidente sulla SP56 tra San Pietro Clarenza e Belpasso: una donna ferita

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Ancora un incidente stradale nel comprensorio etneo. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 22, lungo la SP56, nel tratto che collega San Pietro Clarenza e Belpasso.

Secondo le informazioni raccolte, nello scontro sono rimaste coinvolte una Nissan Qashqai e un’Alfa Romeo Giulietta. Le immagini mostrano danni particolarmente pesanti ad entrambi i veicoli, soprattutto nella parte anteriore e laterale.

Una donna è rimasta ferita nell’impatto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni né la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso alla ferita, oltre ai Carabinieri che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di emergenza.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza dell’area.

La dinamica del sinistro resta adesso al vaglio delle forze dell’ordine.