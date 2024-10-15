INCIDENTE SULLA SP57, PATERNO’-RAGALNA: COINVOLTO CENTAURO

AGGIORNAMENTONello scontro avvenuto lungo la Strada Provinciale 57, conosciuta come "strada vecchia", che collega Paternò a Ragalna, ha avuto la peggio un 44enne di Catania alla guida di una Honda X-A...

Nello scontro avvenuto lungo la Strada Provinciale 57, conosciuta come "strada vecchia", che collega Paternò a Ragalna, ha avuto la peggio un 44enne di Catania alla guida di una Honda X-ADV 750. A seguito dell'impatto con un'Audi Q5, l'uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto, riportando diverse ferite. Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare le prime cure.

Vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato all'interno dello stadio "Falcone-Borsellino" di Paternò. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti e cure.

Al momento, la prognosi rimane riservata. Le autorità sono intervenute per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Un incidente si è verificato questo pomeriggio, 15 ottobre 2024, lungo la Strada Provinciale 57, conosciuta come "strada vecchia", che collega Paternò a Ragalna.

Al momento, sono pochi i dettagli disponibili, ma secondo le prime informazioni un motociclista è rimasto coinvolto, cadendo rovinosamente a terra per cause ancora sconosciute.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare le prime cure al malcapitato, ma al momento non sono note la gravità delle ferite riportate.

A causa dell'incidente, il traffico sulla Strada Provinciale 57 sta subendo notevoli rallentamenti, creando disagi agli automobilisti.

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione saranno comunicati nelle prossime ore.

GRAZIE A FRANCESCO PER LA SEGNALAZIONE