INCIDENTE SULLA SS 121 A MISTERBIANCO, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNO'

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 11 Aprile 2023, nei pressi dello svincolo Misterbianco/ Sieli in direzione Paternò

Per causa al vaglio da parte dell’Autorità si è verificato secondo le prime informazioni un tamponamento che ha coinvolto almeno due autovetture , fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolti nel sinistro.

Il tratto di strada in direzione Paternò è bloccato a causa della presenza dei mezzi coinvolti nel sinistro che occupano ampiamente la carreggiata interessata, la fila al momento che scriviamo inizia a partire dallo svincolo circonvallazione di Catania con immissione sulla superstrada 121

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO