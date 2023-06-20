INCIDENTE SULLA SS 121 A PIANO TAVOLA

20 giugno 2023 14:14
Incidente intorno alle ore 13.30 sulla strada statale 121.
Il sinistro, secondo le prime informazioni, ha coinvolto un furgone ed una Fiat si è verificato nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania.
L’impatto è stato tanto violento da far esplodere gli airbag nella Fiat 500.
Fortunatamente non avrebbero avuto gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro.
Disagi invece per chi sta percorrendo la statale in questi minuti con rallentamenti nei pressi del luogo del sinistro
