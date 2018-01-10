Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Catania all altezza dello svincolo di Mi

Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Catania all altezza dello svincolo di Misterbianco.

Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 11,30 sono state coinvolte tre auto.

Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli

Lunghissime code sono segnalate in direzione Catania

In aggiornamento

INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA

INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA