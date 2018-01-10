95047

INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA

Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Catania all altezza dello svincolo di Mi

A cura di Redazione Redazione
10 gennaio 2018 12:47
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA -
Dintorni
Condividi

Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Catania all altezza dello svincolo di Misterbianco.
Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 11,30 sono state coinvolte tre auto.
Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.
Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli
Lunghissime code sono segnalate in direzione Catania
In aggiornamento

INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047