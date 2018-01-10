INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA
Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Catania all altezza dello svincolo di Mi
A cura di Redazione
10 gennaio 2018 12:47
Tamponamento sulla strada ss 121 in direzione Catania all altezza dello svincolo di Misterbianco.
Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 11,30 sono state coinvolte tre auto.
Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.
Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli
Lunghissime code sono segnalate in direzione Catania
In aggiornamento
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA
INCIDENTE SULLA SS 121 IN DIREZIONE CATANIA