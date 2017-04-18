95047

INCIDENTE SULLA SS 121 FERITO MOTOCICLISTA

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Strada Statale 121 che collega Paternò a Catania. All'altezza di Misterbianco , per cause ancora da accertare, ha perso...

A cura di Redazione Redazione
18 aprile 2017 20:30
E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Strada Statale 121 che collega Paternò a Catania. All'altezza di Misterbianco , per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito contro il guardrail. L'incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità, con pesanti rallentamenti per chi viaggia verso il capoluogo etneo.

