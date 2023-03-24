INCIDENTE SULLA SS 121 LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA

AGGIORNAMENTO Continuano i disagi sulla ss121.Un altro sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Valcorrente sempre in direzione Catania che sta creando ulteriori notevoli disagi per chi sta...

AGGIORNAMENTO

Continuano i disagi sulla ss121.

Un altro sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Valcorrente sempre in direzione Catania che sta creando ulteriori notevoli disagi per chi sta percorrendo la superstrada questa mattina.

Nel sinistro, sono rimasti coinvolti tre veicoli.

Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Ennesimo incidente sulla superstrada ss121.

Il sinistro si è verificato nella mattinati di oggi, 24 Marzo nei 2023, pressi dello svincolo Misterbianco/ Sieli in direzione Catania.

Per causa al vaglio da parte dell’Autorità si è verificato secondo le prime informazioni un tamponamento che ha coinvolto un camion ed un autovettura , fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolti nel sinistro.

Il tratto di strada in direzione Catania è bloccato a causa della presenza dei mezzi coinvolti nel sinistro che occupano ampiamente la carreggiata interessata, la fila al momento che scriviamo inizia a partire dallo svincolo Zona Industriale Piano Tavola