INCIDENTE SULLA SS 121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO-MOTTA: TRAFFICO IN TILT

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12:00, lungo la Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco–Motta Sant'Anastasia, in direzione Paternò.

Al momento i dettagli sull'accaduto sono ancora scarsi, ma il sinistro sta causando pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Sul posto la Polizia Municipale

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è ancora chiaro se vi siano feriti né quale sia stata la dinamica dell’incidente

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti: si segnalano lunghe code che iniziano già all’altezza della circonvallazione di Catania, in prossimità dell’immissione verso lo svincolo per la SS 121.

Si consiglia agli automobilisti di evitare, se possibile, il tratto interessato e di utilizzare percorsi alternativi.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.