95047

INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA

Incidente nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.Il tamponamento è avvenuto dopo le ore 19 sulla ss 121 all' altezza dello svincolo di Piano Tavola in direzione Paternò .Probabilmente a causa della...

A cura di Redazione Redazione
16 dicembre 2017 20:47
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA -
Cronaca
Condividi

Incidente nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

Il tamponamento è avvenuto dopo le ore 19 sulla ss 121 all' altezza dello svincolo di Piano Tavola in direzione Paternò .
Probabilmente a causa della pioggia. L'incidente ha coinvolto due auto.
Dalle prime informazioni, nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle vetture,ma
forti rallentamenti del traffico
Sul posto i carabinieri
IN AGGIORNAMENTO

INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047