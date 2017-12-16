INCIDENTE SULLA SS 121, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PIANO TAVOLA
Incidente nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.Il tamponamento è avvenuto dopo le ore 19 sulla ss 121 all' altezza dello svincolo di Piano Tavola in direzione Paternò .Probabilmente a causa della...
A cura di Redazione
16 dicembre 2017 20:47
Incidente nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.
Il tamponamento è avvenuto dopo le ore 19 sulla ss 121 all' altezza dello svincolo di Piano Tavola in direzione Paternò .
Probabilmente a causa della pioggia. L'incidente ha coinvolto due auto.
Dalle prime informazioni, nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle vetture,ma
forti rallentamenti del traffico
Sul posto i carabinieri
IN AGGIORNAMENTO
