INCIDENTE SULLA SS 121 NEI PRESSI DI MISTERBIANCO: COINVOLTO UN MEZZO A DUE RUOTE, CODE

Un incidente si è verificato oggi intorno alle 12:00 sulla Strada Statale 121, in direzione Catania, poco dopo lo svincolo per Sieli-Misterbianco, in un tratto tristemente noto per la sua pericolosità, conosciuto come “la discesa di Misterbianco”.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, sarebbero rimasti coinvolti un mezzo a due ruote e un’autovettura. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito direttamente sul luogo dell’impatto. Al momento non si conoscono le sue condizioni cliniche né la prognosi, ma non si esclude il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto la Polizia Municipale per le operazioni di rito.

L’incidente sta causando pesanti ripercussioni sulla viabilità: si registrano rallentamenti e lunghe code già dallo svincolo per Piano Tavola, sempre in direzione Catania.

Si invita alla massima prudenza chi transita nella zona e, se possibile, a utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

La notizia è in continuo aggiornamento. Seguiranno ulteriori dettagli appena disponibili.