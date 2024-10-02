INCIDENTE SULLA SS 121 NEI PRESSI DI MOTTA SANT'ANASTASIA: AUTO PROBABILMENTE CONTROMANO SI SCONTRA CON CAMION, TRAFFICO RALLENTATO
Un grave incidente si è verificato sulla superstrada 121, in prossimità dello svincolo di Motta Sant'Anastasia, in direzione Catania.
Le prime informazioni parlano di uno scontro tra un'automobile e un camion.
Secondo indiscrezioni preliminari, l'auto potrebbe aver imboccato la superstrada contromano, causando così l'incidente.
Sul luogo dell'impatto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza i veicoli e prestare assistenza. Presenti anche i soccorsi sanitari, con un'ambulanza inviata per prestare le prime cure.
Al momento, non si hanno ancora notizie certe sulla gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte.
A causa dell'incidente, il traffico sulla SS 121 sta subendo notevoli rallentamenti, con lunghe code che stanno creando disagi agli automobilisti diretti verso Catania.