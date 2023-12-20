INCIDENTE SULLA SS 121: SCONTRO TRA DUE AUTO A PALAZZOLO, TRE FERITI
Un altro incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi la SS 121 precisamente in contrada Palazzolo, tra Paternò e Belpasso, in direzione Catania.Lo scontro ha coinvolto due veicoli, una...
Un altro incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi la SS 121 precisamente in contrada Palazzolo, tra Paternò e Belpasso, in direzione Catania.
Lo scontro ha coinvolto due veicoli, una Smart ed una Peugeot, lasciando un bilancio di tre feriti.
A causa dell'impatto la smart ha fatto un testacoda terminando la sua corsa in senso di marcia inverso
Immediatamente dopo l'incidente, sono state inviate sul luogo due ambulanze del servizio di emergenza, una del 118 e un'ulteriore in supporto. I feriti sono stati prontamente trasportati al Pronto Soccorso per ricevere le cure e gli accertamenti clinici necessari.
La presenza degli operatori del 118 sottolinea l'urgenza della situazione e la necessità di fornire assistenza immediata alle vittime coinvolte nell'incidente. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla gravità delle ferite riportate dai coinvolti.
Gli operai dell'ANAS sono intervenuti tempestivamente per gestire la viabilità e mitigare i rallentamenti causati dall'incidente.
Al momento il traffico sta subendo notevoli rallentamenti