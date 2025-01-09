INCIDENTE SULLA SS 121 VICINO MISTERBIANCO: LUNGHE CODE VERSO CATANIA, TRAFFICO IN TILT

Misterbianco, 9 gennaio 2024 - Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo per Misterbianco Centro, in direzione Catania. Il sinistro...

Il sinistro ha coinvolto almeno due veicoli e ha causato notevoli disagi alla circolazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento, tanto che uno dei veicoli ha terminato la sua corsa in testa coda, posizionandosi in senso contrario alla normale direzione di marcia.

Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma sono intervenuti prontamente i soccorsi per accertamenti e per la gestione della situazione.

L'incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico lungo la SS 121, con lunghe code che si sono formate a partire dallo svincolo di Piano Tavola.

Gli automobilisti in transito sono stati invitati a prestare attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti.

Le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.