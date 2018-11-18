INCIDENTE SULLA SS 284 BRONTE – ADRANO: GRAVE UN RAGAZZO

Quattro ragazzi di Bronte, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla SS 284, nel tratto Bronte Adrano, al km 22,550. I 4, intorno alle 16, viaggiavano in direzione Catania su una Fiat Punto, quando...

Quattro ragazzi di Bronte, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla SS 284, nel tratto Bronte Adrano, al km 22,550. I 4, intorno alle 16, viaggiavano in direzione Catania su una Fiat Punto, quando, per cause sconosciute, hanno perso il controllo della vettura, sbattendo prima su un muretto nella corsia opposta e poi ribaltandosi. Tre ragazzi, di 24,22 e 20 anni, hanno riportato ferite più lievi. Uno un trauma toracico, uno un trauma facciale e l’altro lievi ferite e contusioni. Un altro, un 22 enne, è invece stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso giunto sul posto, è sembra che sia in gravissime condizioni. Sul posto le ambulanze del 118 di Bronte e Maletto, i vigili del fuoco di Randazzo e la Polizia Municipale di Bronte. La strada al momento è bloccata e le code sono lunghe per entrambe le direzioni.