95047

INCIDENTE SULLA SS 284 BRONTE – ADRANO: GRAVE UN RAGAZZO

Quattro ragazzi di Bronte, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla SS 284, nel tratto Bronte Adrano, al km 22,550. I 4, intorno alle 16, viaggiavano in direzione Catania su una Fiat Punto, quando...

A cura di Redazione Redazione
18 novembre 2018 19:03
INCIDENTE SULLA SS 284 BRONTE – ADRANO: GRAVE UN RAGAZZO -
News
Condividi

Quattro ragazzi di Bronte, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla SS 284, nel tratto Bronte Adrano, al km 22,550. I 4, intorno alle 16, viaggiavano in direzione Catania su una Fiat Punto, quando, per cause sconosciute, hanno perso il controllo della vettura, sbattendo prima su un muretto nella corsia opposta e poi ribaltandosi. Tre ragazzi, di 24,22 e 20 anni, hanno riportato ferite più lievi. Uno un trauma toracico, uno un trauma facciale e l’altro lievi ferite e contusioni. Un altro, un 22 enne, è invece stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso giunto sul posto, è sembra che sia in gravissime condizioni. Sul posto le ambulanze del 118 di Bronte e Maletto, i vigili del fuoco di Randazzo e la Polizia Municipale di Bronte. La strada al momento è bloccata e le code sono lunghe per entrambe le direzioni.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047