INCIDENTE SULLA SS121
A cura di Redazione
11 agosto 2020 07:55
Un incidente si è verificato, questa mattina, intorno le ore 7 sulla SS121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò
A scontrarsi, per cause in via di accertamento, due autovetture.
Dalle prime informazioni in nostro possesso non ci sono persone ferite in modo grave. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti del sinistro i Carabinieri.
Rallentamenti nel luogo interessato dal sinistro.