95047

INCIDENTE SULLA SS121

Un incidente si è verificato, questa mattina,  intorno le ore 7 sulla SS121 nei pressi dello  svincolo Valcorrente in direzione PaternòA scontrarsi, per cause in via di accertamento, due autovetture.D...

A cura di Redazione Redazione
11 agosto 2020 07:55
INCIDENTE SULLA SS121 -
News
Condividi

Un incidente si è verificato, questa mattina,  intorno le ore 7 sulla SS121 nei pressi dello  svincolo Valcorrente in direzione Paternò

A scontrarsi, per cause in via di accertamento, due autovetture.
Dalle prime informazioni in nostro possesso non ci sono persone ferite in modo grave. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti del sinistro i Carabinieri.

Rallentamenti nel luogo interessato dal sinistro.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047