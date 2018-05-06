INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO, FERITI E TRAFFICO IN TILT
06 maggio 2018 20:24
AGGIORNAMENTO ORE 20.15
Secondo le prime info, ad essere coinvolte sono due autovetture
Sul posto 3 ambulanze, le forze dell’ordine oltre ai vigili del fuoco.
Traffico congestionato in direzione Paternò
FLASH:
Incidente sulla SS. 121 pochi minuti fa, nei pressi dello svicnolo Misterbianco/Motta S.Anastasia in direzione Paternò.
Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente
Sul posto stanno operando i sanitari del 118 e le forze dell’ordine oltre ai vigili del fuoco.
Pesanti le ripercussioni alla circolazione in direzione di Paternò.
IN AGGIORNAMENTO