INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNO'
FLASHEnnesimo incidente stradale sulla ss121.Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 30 maggio 2022 nei pressi dello svincolo Misterbiaco/Sieli in direzione Paternò.Nel sinistro sono rimas...
FLASH
Ennesimo incidente stradale sulla ss121.
Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 30 maggio 2022 nei pressi dello svincolo Misterbiaco/Sieli in direzione Paternò.
Nel sinistro sono rimasti coinvolti due autovetture, una Nissan Juke ed una Citroen C3 che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono scontrate in corsia di sorpasso.
Fortunatamente, non si registrano secondo le nostre informazioni nessun ferito grave.
Forte ripercussioni sul traffico, al momento si registrano lunghe code di circa 4 km in direzione Paternò, con la coda che inizia in Via Comunità Economica Europea, ripercussioni pure nelle vie secondarie al luogo del sinistro