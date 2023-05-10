INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO, LUNGHE CODE DIREZIONE PATERNÒ
A cura di Redazione
10 maggio 2023 17:39
Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone, un sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 10 Maggio 2023 sulla strada statale 121.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Adrano.
Forti ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Paternò