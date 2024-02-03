INCIDENTE SULLA SS121 A MISTERBIANCO, NESSUN FERITO

Nel pomeriggio di oggi, 03 febbraio 2024, si è verificato un incidente sulla superstrada 121. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, una Nissan Qashqai e una Peugeot, che per cause ancora non note si s...

Nel pomeriggio di oggi, 03 febbraio 2024, si è verificato un incidente sulla superstrada 121. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, una Nissan Qashqai e una Peugeot, che per cause ancora non note si sono scontrati.

L'incidente ha avuto luogo nel tratto stradale tra lo svincolo di Motta Sant'Anastasia e lo svincolo di Misterbianco, in direzione Catania.

Fortunatamente, non si segnalano gravi conseguenze per le persone coinvolte nell'incidente.

Tuttavia, si sono verificati rallentamenti nei pressi del luogo dell'incidente a causa delle operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.