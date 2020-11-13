INCIDENTE SULLA SS121 A PALAZZOLO, FERITO

95047

13 novembre 2020 10:39
FLASH

Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.

Notizie frammentarie al momento, si tratterebbe di un incidente autonomo che ha coinvolto una Fiat Brava, che per cause non note è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail.

Gravi danni per il veicolo, nessuna grave conseguenza per il conducente del veicolo, un 25 enne.

Sul posto un ambulanza che ha prestato le prime cure al conducente del mezzo e la Polizia stradale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Rallentamenti si stanno verificano sul tratto interessato dal sinistro

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

