Un Incidente stradale si è verificato intorno alle ore 22.30 di oggi 31 marzo 2023 sulla SS 121 direzione Catania poco dopo lo svincolo per Palazzolo in direzione Catania.

Ad essere coinvolte, secondo le prime informazioni due autovetture che per cause in via di accertamento si sono scontrate, una dei mezzi coinvolti è andata a sbattere contro il guard rail facendo testa coda e terminato la sua corsa nel senso inverso di marcia.

Sul posto sono presenti due ambulanze del 118 per dare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro.

Fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze le persone coinvolte nel sinistro.

Per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica del sinistro sono presenti I Carabinieri.

Rallentamenti si stanno verificando nel tratto interessato dal sinistro

INCIDENTE SULLA SS121 A PALAZZOLO, SOCCORSI SUL POSTO

