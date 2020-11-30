INCIDENTE SULLA SS121 A PIANO TAVOLA, LUNGHE FILE
FLASHIncidente questa mattina sulla ss121 con forte ripercussioni sul traffico.Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania ed ha coinvolto un furgone ed un...
A cura di Redazione
30 novembre 2020 10:01
Incidente questa mattina sulla ss121 con forte ripercussioni sul traffico.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania ed ha coinvolto un furgone ed un autovettura.
Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone, danni per i veicoli .
Sul posto presenti i soccorsi
Al momento traffico congestionato nel tratto interessato dal sinistro, con circa 2 km di fila