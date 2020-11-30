95047

INCIDENTE SULLA SS121 A PIANO TAVOLA, LUNGHE FILE

FLASHIncidente questa mattina sulla ss121 con forte ripercussioni sul traffico.Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania ed ha coinvolto un furgone ed un...

30 novembre 2020 10:01
FLASH

Incidente questa mattina sulla ss121 con forte ripercussioni sul traffico.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania ed ha coinvolto un furgone ed un autovettura.

Secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone, danni per i veicoli .

Sul posto presenti i soccorsi

Al momento traffico congestionato nel tratto interessato dal sinistro, con circa 2 km di fila

 

