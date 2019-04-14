95047

INCIDENTE SULLA SS121 AUTO SBANDA E FINISCE IN MEZZO ALLA CARREGGIATA

+++FLASH NEWS+++Incidente autonomo intorno alle ore 15.00, sulla ss121 nei pressi del rifornimento, prima del centro commerciale in direzione CataniaUn Audi, probabilmente a causa del manto stradale b...

14 aprile 2019 15:34
News
+++FLASH NEWS+++

Incidente autonomo intorno alle ore 15.00, sulla ss121 nei pressi del rifornimento, prima del centro commerciale in direzione Catania

Un Audi, probabilmente a causa del manto stradale bagnato e viscido per la pioggia ha effettuato un testa-coda per finire la sua corsa al centro della carreggiata, per fortuna senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto un ambulanza del 118, che ha soccorso e trasferito il guidatore dell'autovettura in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto al Polizia Municipale di Belpasso.

Rallentamenti in direzione Catania

