INCIDENTE SULLA SS121 AUTO SBANDA E FINISCE IN MEZZO ALLA CARREGGIATA
Incidente autonomo intorno alle ore 15.00, sulla ss121 nei pressi del rifornimento, prima del centro commerciale in direzione Catania
Un Audi, probabilmente a causa del manto stradale bagnato e viscido per la pioggia ha effettuato un testa-coda per finire la sua corsa al centro della carreggiata, per fortuna senza coinvolgere altri mezzi.
Sul posto un ambulanza del 118, che ha soccorso e trasferito il guidatore dell'autovettura in ospedale per ulteriori accertamenti.
Sul posto al Polizia Municipale di Belpasso.
Rallentamenti in direzione Catania