INCIDENTE SULLA SS121, AUTO SI RIBALTA IN CONTRADA PALAZZOLO

AUTO SI RIBALTA IN CONTRADA PALAZZOLO

Grande spavento ma per fortuna senza gravissime conseguenze, per una ragazza rimasta vittima poco dopo le 14.30 di un bruttissimo incidente sulla superstrada, all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò.

Per cause in via accertamento , molto probabilmente a causa del maltempo, una Fiat panda si è ribaltata finendo la sua corsa a bordo strada

Ad accorgersi del veicolo finito fuori strada è stato un automobilista di passaggio. L'uomo si è fermato e ha lanciato l'allarme, dopodiché sul posto si sono portati subito i sanitari del 118.

Per fortuna tanto spavento per l occupante dell'auto uscita da sola dal mezzo ribaltato.

Sul posto due ambulanze

