INCIDENTE SULLA SS121, CODE
A cura di Redazione
25 marzo 2019 11:16
****FLASH****
Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 dopo lo svincolo belpasso in direzione Paternò.
Per cause in via d'accertamento un autovettura ha perso il controllo sbattendo contro il guard rail.
Secondo le prime informazioni nessun ferito grave
Sul posto i Carabinieri
Si registrano file direzione Paternò
IN AGGIORNAMENTO