INCIDENTE SULLA SS121, CODE

****FLASH****Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 dopo lo svincolo belpasso in direzione Paternò.Per cause in via d'accertamento un autovettura ha perso il controllo sbattendo contro il g...

A cura di Redazione Redazione
25 marzo 2019 11:16
INCIDENTE SULLA SS121, CODE
News
****FLASH****

Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 dopo lo svincolo belpasso in direzione Paternò.

Per cause in via d'accertamento un autovettura ha perso il controllo sbattendo contro il guard rail.

Secondo le prime informazioni nessun ferito grave

Sul posto i Carabinieri

Si registrano file direzione Paternò

IN AGGIORNAMENTO

