INCIDENTE SULLA SS121 , CODE

Un incidente ha colpito la Superstrada 121 nella mattinata di oggi, 20 dicembre 2023.

L’incidente, che coinvolge secondo le prime informazioni due autovetture, è avvenuto nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione di Catania. Al momento, le prime informazioni non forniscono dettagli sui feriti.

Nel frattempo, chi sta percorrendo la Superstrada 121 in direzione di Catania deve fare i conti con notevoli ritardi.

Lunghe code si sono formate nei pressi dello svincolo Valcorrente, e il traffico è fortemente rallentato