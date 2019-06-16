INCIDENTE SULLA SS121, DIREZIONE CATANIA
***AGGIORNAMENTO***PER FORTUNA NESSUN FERITO GRAVE.La macchina coinvolta è una Fiat Panda, erroneamente nel primo lancio è stato scritto una Ford c-maxFLASHIncidente stradale intorno alle ore 14, sull...
***AGGIORNAMENTO***
PER FORTUNA NESSUN FERITO GRAVE.
La macchina coinvolta è una Fiat Panda, erroneamente nel primo lancio è stato scritto una Ford c-max
FLASH
Incidente stradale intorno alle ore 14, sulla ss121 tra lo svincolo di Motta Sant'Anastasia e lo svincolo Misterbianco in direzione Catania.
Secondo le primissime informazioni si tratta di un incidente autonomo che ha coinvolto una Fiat Panda.
Per cause in via d'accertamento ha perso il perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardareil.
Sul posto i Carabinieri di Paternò per i rilievi e l'azienda Sos strade per la pulizia del manto stradale.
Si segnalano rallentamenti direzione Catania.
IN AGGIORNAMENTO