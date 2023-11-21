INCIDENTE SULLA SS121 E TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE CATANIA
Nelle ultime ore si è verificato un incidente sulla SS121, precisamente nei pressi dello svincolo Piano Tavola, con conseguente blocco del traffico in direzione Catania. Al momento, le informazioni di...
Nelle ultime ore si è verificato un incidente sulla SS121, precisamente nei pressi dello svincolo Piano Tavola, con conseguente blocco del traffico in direzione Catania.
Al momento, le informazioni disponibili sono limitate, ad essere coinvolti un Fiat Doblo una Ford Focus ed un iveco daily che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono scontrati in corsia di sorpasso.
Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi
Il traffico invece sta subendo notevoli rallentamenti , generando notevoli disagi anche nelle strade circostanti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO