INCIDENTE SULLA SS121, FERITI
FLASHEnnesimo incidente di giornata, si è verificato pochi minuti fa, intorno alle 15 sulla SS 121, all'altezza dello svincolo di Piano Tavola in direzione Catania.Ad essere una Alfa Mito dinamica anc...
A cura di Redazione
16 maggio 2019 15:26
FLASH
Ennesimo incidente di giornata, si è verificato pochi minuti fa, intorno alle 15 sulla SS 121, all'altezza dello svincolo di Piano Tavola in direzione Catania.
Ad essere una Alfa Mito dinamica ancora sconosciuta.
Sul posto due ambulanze 118 per i soccorsi.
Traffico rallentato al momento
IN AGGIORNAMENTO