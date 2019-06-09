INCIDENTE SULLA SS121, AUTO IN TESTA CODA
FLASHGrave incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121, subito dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò.Per cause ancora non disponibili, una Fiat Punto ha perso il controllo effettuando...
A cura di Redazione
09 giugno 2019 17:47
FLASH
Grave incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121, subito dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò.
Per cause ancora non disponibili, una Fiat Punto ha perso il controllo effettuando testacoda, terminando la sua corsa sul guardrail.
Sul posto un ambulanza del 118.
Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per gli opportuni rilievi.
Si segnalano lunghe file in direzione Paternò.
INCIDENTE SULLA SS121, AUTO IN TESTA CODA
In aggiornamento