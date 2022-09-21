INCIDENTE SULLA SS121, FERITO CONDUCENTE. SOCCORSI SUL POSTO
FLASHEnnesimo incidente nella giornata di oggi, 21 settembre 2022 nel nostro comprensorio.Il sinistro si verificato poco prima delle ore 15 sulla strada statale 121 nel tratto compreso tra lo svincolo...
Ennesimo incidente nella giornata di oggi, 21 settembre 2022 nel nostro comprensorio.
Il sinistro si verificato poco prima delle ore 15 sulla strada statale 121 nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo Centro commerciale in direzione Catania
Per cause ancora in via di accertamento, un uomo a bordo di una Alfa 156, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail che delimita la carreggiata.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto un ambulanza del 118 per prestare le prime cure all'uomo per poi trasportarlo all'ospedale per le cure del caso
Non si conoscono al momento le condizioni di salute , secondo le prime informazioni non avrebbe riportato gravi ferite, seri danni invece per il mezzo.
Per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica è intervenuta la Polizia Municipale di Belpasso
Il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti
In aggiornamento
