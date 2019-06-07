INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA
FLASHIncidente pochi minuti fa, intorno alle ore 15 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Catania.Ancora pochi i dettagli, ad essere coinvolti due autovettur...
A cura di Redazione
07 giugno 2019 15:44
FLASH
Incidente pochi minuti fa, intorno alle ore 15 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Catania.
Ancora pochi i dettagli, ad essere coinvolti due autovetture, tra cui una delle due ha fatto testacoda
Sul posto i soccorsi, secondo le prime info, per fortuna, non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovetture
Si registrano forti rallentamenti al traffico, in direzione Catania.
IN AGGIORNAMENTO