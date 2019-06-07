95047

INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA

FLASHIncidente pochi minuti fa, intorno alle ore 15 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Catania.Ancora pochi i dettagli, ad essere coinvolti due autovettur...

A cura di Redazione Redazione
07 giugno 2019 15:44
INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA -
News
Condividi

FLASH

Incidente pochi minuti fa, intorno alle ore 15 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in direzione Catania.

Ancora pochi i dettagli, ad essere coinvolti due autovetture, tra cui una delle due ha fatto testacoda

Sul posto i soccorsi, secondo le prime info, per fortuna,  non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovetture

Si registrano forti rallentamenti al traffico, in direzione Catania.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047