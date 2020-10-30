INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
30 ottobre 2020 07:50
FLASH
Un incidente si è verificato questa mattina sulla ss121, nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.
Il sinistro ha coinvolto una Fiat Punto, il conducente per cause non ancora note ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard-rail, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica
Nel tratto interessato si stanno verificando rallentamenti
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO