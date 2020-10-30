95047

INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA

Un incidente si è verificato questa mattina  sulla ss121, nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.Il sinistro ha coinvolto una Fiat Punto, il conducente per cause non ancora no...

30 ottobre 2020 07:50
News
FLASH

Un incidente si è verificato questa mattina  sulla ss121, nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Il sinistro ha coinvolto una Fiat Punto, il conducente per cause non ancora note ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard-rail, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Nel tratto interessato si stanno verificando rallentamenti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

