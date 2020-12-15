95047

INCIDENTE SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
15 dicembre 2020 08:35
FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 08 sulla superstrada ss121.

Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania, e sarebbero coinvolte due mezzi.

Secondo le primissime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.

Forti disagi invece per il traffico, si registrano forti rallentamenti con circa 2 km di fila in direzione Misterbianco

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

