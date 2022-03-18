INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'

FLASHIncidente nella serata di oggi, 18 Marzo 2022, sulla ss121Il sinistro ha coinvolto due autovetture si è verificato nei pressi del rifornimento subito dopo il centro commerciale in direzione Pater...

FLASH

Incidente nella serata di oggi, 18 Marzo 2022, sulla ss121

Il sinistro ha coinvolto due autovetture si è verificato nei pressi del rifornimento subito dopo il centro commerciale in direzione Paternò.

Per cause al momento non note due autovetture si sono scontrate e nell'impatto una Fiat Panda ha terminato la sua corsa in senso contrario di marcia.

Non ci sono secondo le primissime informazioni gravi conseguenze per le persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili Del Fuoco del locale distaccamento di Paternò per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il veicolo ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il traffico sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.