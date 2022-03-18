95047

INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO'

18 marzo 2022 20:00
FLASH

Incidente nella serata di oggi, 18 Marzo 2022, sulla ss121

Il sinistro ha coinvolto due autovetture si è verificato nei pressi del rifornimento subito dopo il centro commerciale in direzione Paternò.

Per cause al momento non note due autovetture si sono scontrate  e nell'impatto una Fiat Panda ha terminato la sua corsa in senso contrario di marcia.

Non ci sono secondo le primissime informazioni gravi conseguenze per le persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili Del Fuoco del locale distaccamento di Paternò per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il veicolo ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Il traffico sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.

