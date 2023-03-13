INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO', CODE
A cura di Redazione
13 marzo 2023 11:34
Lieve incidente nella mattinata di oggi, 13 Marzo 2023 sulla superstrada 121.
Il sinistro che coinvolto due mezzi si è registrato nei pressi dello svincolo zona industriale/belpasso in direzione Paternò.
Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli, invece si registrano ripercussioni sul traffico.
Essendo un autovettura ferma al centro della carreggiata si registrano code in direzione Paternò.
