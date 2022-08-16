INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNO', LUNGHE CODE

FLASHIncidente stradale nel pomeriggio di oggi, 16 Agosto 2022 sulla ss121 in territorio di Misterbianco.Il sinistro stradale che secondo le prime informazioni ha coinvolto un mezzo a due ruote si è...

FLASH

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 16 Agosto 2022 sulla ss121 in territorio di Misterbianco.

Il sinistro stradale che secondo le prime informazioni ha coinvolto un mezzo a due ruote si è verificato nei pressi del rifornimento nella "salita di Misterbianco in direzione Paternò.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze che hanno soccorso il malcapitato, al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Essendo l'incidente accaduto in corsia di sorpasso il traffico è deviato in unica carreggiata e sta creando notevoli rallentamenti in direzione Paternò, con coda al momento (18.31) di circa 4 km