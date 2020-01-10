INCIDENTE SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO, LUNGHE CODE
FLASHEnnesimo incidente sulla ss121.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15 nei pressi dello svincolo Mistebianco in direzione Paternò.Secondo le prime informazioni si tratta di un sinistro a...
A cura di Redazione
10 gennaio 2020 16:14
FLASH
Ennesimo incidente sulla ss121.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15 nei pressi dello svincolo Mistebianco in direzione Paternò.
Secondo le prime informazioni si tratta di un sinistro autonomo.
Per cause ancora non note, a perso il controllo del mezzo ed è andato sbattere contro il guard raill.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone.
Sul posto la polizia stradale.
Si registrano lunghissime file in direzione Paternò.