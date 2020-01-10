INCIDENTE SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO, LUNGHE CODE

95047

10 gennaio 2020 16:14
FLASH

Ennesimo incidente sulla ss121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15 nei pressi dello svincolo Mistebianco  in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni si tratta di un sinistro autonomo.

Per cause ancora non note, a perso il controllo del mezzo ed è andato sbattere  contro il guard raill.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone.

Sul posto la polizia stradale.

Si registrano lunghissime file in direzione Paternò.

