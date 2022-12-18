INCIDENTE SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO, SOCCORSI SUL POSTO
Incidente nella serata di oggi, 18 Dicembre 2022 sulla ss121 in territorio di Misterbianco.Il sinistro, che secondo le prime informazioni, ha coinvolto un solo veicolo si è verificato in Via Comunità...
Incidente nella serata di oggi, 18 Dicembre 2022 sulla ss121 in territorio di Misterbianco.
Il sinistro, che secondo le prime informazioni, ha coinvolto un solo veicolo si è verificato in Via Comunità Economica Europea in direzione Paternò.
Un autovettura, una Citroen , per cause al vaglio da parte dell'autorità è andata a sbattere violentemente contro il guardrail.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati , al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO