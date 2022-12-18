95047

INCIDENTE SULLA SS121 IN TERRITORIO DI MISTERBIANCO, SOCCORSI SUL POSTO

Incidente nella serata di oggi, 18 Dicembre 2022 sulla ss121 in territorio di Misterbianco.Il sinistro, che secondo le prime informazioni, ha coinvolto un solo veicolo si è verificato in Via Comunità...

18 dicembre 2022 22:58
Cronaca
Incidente nella serata di oggi, 18 Dicembre 2022 sulla ss121 in territorio di Misterbianco.

Il sinistro, che secondo le prime informazioni, ha coinvolto un solo veicolo si è verificato in Via Comunità Economica Europea in direzione Paternò.

Un autovettura, una Citroen , per cause al vaglio da parte dell'autorità è andata a sbattere violentemente contro il guardrail.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati , al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

