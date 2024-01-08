LUNGHE CODE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
Nella mattinata di oggi, 08 gennaio 2024, si è verificato un incidente sulla superstrada 121 nel tratto compreso tra lo svincolo Motta Sant'anastaisa e lo svincolo Sieli, in direzione Catania.
Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente.
Tuttavia, il sinistro sta provocando notevoli ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si estendono a partire dallo svincolo Piano tavola