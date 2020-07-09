INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE PATERNO'
A cura di Redazione
09 luglio 2020 20:21
+++FLASH+++
Incidente pochi minuti fa, intorno alle ore 20 sulla superstrada 121.
Il sinistro si è verificato, nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Adrano.
A scontrarsi una moto ed un autoveicolo, ferito il centauro, al momento pochi dettagli.
Lunghissime file in direzione Paternò, con coda di circa due km, che iniziano dallo svincolo Misterbianco
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO