INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE CATANIA
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 08 Luglio 2022, sulla SS 121 precisamente in Viale del Commercio a Misterbinaco in direzione Catania.
Si tratterrebbe di un incidente autonomo che ha visto coinvolto una Volkswagen t-roc che in modo autonomo sarebbe andata a sbattere contro il guardrail
Secondi le prime informazioni non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli.
A causa del sinistro l'autovettura ha fermato la sua corsa al centro della carreggiata, creando difficoltà nel passaggio dei veicoli
Al momento (ore 8.10) si registrano lunghe code in direzione Catania con fila che inizia nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia.