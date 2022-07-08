95047

INCIDENTE SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE CATANIA

Un incidente stradale si è verificato  nella mattinata di oggi, 08 Luglio  2022, sulla SS 121 precisamente in Viale del Commercio a Misterbinaco  in direzione Catania.Si tratterrebbe di un incidente a...

08 luglio 2022 08:17
Un incidente stradale si è verificato  nella mattinata di oggi, 08 Luglio  2022, sulla SS 121 precisamente in Viale del Commercio a Misterbinaco  in direzione Catania.

Si tratterrebbe di un incidente autonomo  che ha visto coinvolto una Volkswagen t-roc che in modo autonomo sarebbe andata a  sbattere contro il guardrail

Secondi le prime informazioni non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli.

A causa del sinistro l'autovettura ha fermato la sua corsa al centro della carreggiata, creando difficoltà nel passaggio dei veicoli

Al momento (ore 8.10)  si registrano lunghe code in direzione Catania con fila che inizia nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia.

