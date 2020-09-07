INCIDENTE SULLA SS121 , LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE PATERNO
A cura di Redazione
07 settembre 2020 18:03
FLASH
Incidente questo pomeriggio sulla ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Paternò.
Notizie frammentarie, ad essere coinvolti sarebbero due veicoli
Sul posto stanno operando i soccorsi, non si hanno al momento notizie di feriti gravi
Al momento lunghissime code in direzione Paternò, con rallentamenti che iniziano in via Comunità Economica Europea, nei pressi del centro commerciale "Auchan"
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO