95047

INCIDENTE SULLA SS121 , LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE PATERNO

FLASHIncidente questo pomeriggio sulla ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Paternò.Notizie frammentarie, ad essere coinvolti sarebbero due veicoliSul posto stanno operando...

A cura di Redazione Redazione
07 settembre 2020 18:03
INCIDENTE SULLA SS121 , LUNGHISSIME CODE IN DIREZIONE PATERNO -
News
Condividi

FLASH

Incidente questo pomeriggio sulla ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Paternò.

Notizie frammentarie, ad essere coinvolti sarebbero due veicoli

Sul posto stanno operando i soccorsi, non si hanno al momento notizie di feriti gravi

Al momento lunghissime code in direzione Paternò, con rallentamenti che iniziano in via Comunità Economica Europea, nei pressi del centro commerciale "Auchan"

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047